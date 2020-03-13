2020-03-13T13:01:57+03:00
Происшествия

Бухгалтер тюменской колонии-поселения воровала деньги осужденных

Женщина полностью признала свою вину
Вадим Бегун
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Бухгалтер тюменской колонии-поселения воровала деньги осужденных. Фото - pixabay.com.Бухгалтер тюменской колонии-поселения воровала деньги осужденных. Фото - pixabay.com.
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Бухгалтер колонии поселения № 9 по Тюменской области, которая находится в деревне Лыткино Тобольского района, похитила деньги, предназначенные для расчета с осужденными. Женщину осудили.

Стало известно, что с 1 декабря 2019 года по 20 января 2020 года бухгалтер изъяла из кассы 54 769 рублей и потратила их на себя. В судебном заседании уже безработная женщина признала свою вину. От дачи показаний, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, она отказалась.

Тобольский районный суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в тот же год. Суд обязал осужденную трудоустроиться в течение двух месяцев со дня вступления приговора в силу и возместить своей бывшей организации 48 769 рублей, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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