Бухгалтер тюменской колонии-поселения воровала деньги осужденных

13 Март 2020 2020-03-13T13:01:57+03:00

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Бухгалтер колонии поселения № 9 по Тюменской области, которая находится в деревне Лыткино Тобольского района, похитила деньги, предназначенные для расчета с осужденными. Женщину осудили.

Стало известно, что с 1 декабря 2019 года по 20 января 2020 года бухгалтер изъяла из кассы 54 769 рублей и потратила их на себя. В судебном заседании уже безработная женщина признала свою вину. От дачи показаний, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, она отказалась.

Тобольский районный суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в тот же год. Суд обязал осужденную трудоустроиться в течение двух месяцев со дня вступления приговора в силу и возместить своей бывшей организации 48 769 рублей, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU