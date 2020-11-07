В 2020 году земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 380 тюменских семей Фото: pixabay.com

В 2020 году 380 многодетных семей Тюменской области получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. По данным департамента имущественных отношений Тюменской области, всего за девять лет их получили 8948 многодеток. Напомним, земельные участки многодетным семьям Тюменской области бесплатно предоставляют с 2011 года. В первую очередь их получают семьи, в которых есть родитель или ребёнок с инвалидностью.

Нововведение этого года: многодетные семьи, включённые в список на получение участка для строительства индивидуального жилья, смогут выбрать, получить землю или денежную выплату на улучшение жилищных условий. Размер минимальной социальной выплаты на семью с тремя детьми составляет 323,5 тысячи рублей. На четвёртого и каждого последующего ребёнка осуществляется доплата в размере 64650 рублей.

Информацию о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области по муниципальным образованиям можно посмотреть в таблице.

Напомним, ранее «Комсомольска правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка. В каком виде воспользоваться льготой, будут выбирать сами родители. Как стало известно, новая выплата будет целевой. Таким образом, ее можно направить на покупку «первички» или новостройки по договору участия в долевом строительстве, на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, а также на погашение жилищного кредита. Средства зачислят напрямую банку или застройщику.