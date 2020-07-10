2020-07-10T09:37:55+03:00
Общество

Многодетные тюменские семьи могут получить деньги вместо земли

Такая возможность появится с этого года
Вадим Бегун
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Многодетные тюменские семьи могут получить деньги вместо земли.Многодетные тюменские семьи могут получить деньги вместо земли.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка. В каком виде воспользоваться льготой, будут выбирать сами родители.

Как стало известно, новая выплата будет целевой. Таким образом, ее можно направить на покупку «первички» или новостройки по договору участия в долевом строительстве, на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, а также на погашение жилищного кредита. Средства зачислят напрямую банку или застройщику.

– Размер государственной поддержки зависит от состава семьи. Для семьи с тремя детьми её размер составит 323 250 рублей. За четвертого и последующего ребенка предусмотрена доплата 64 650 рублей. Получить льготу может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на участок для индивидуального жилищного строительства, – рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что если многодетные родители хотят получить выплату в этом году, то заявление необходимо подать до 31 июля, в следующем году – до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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