Торгашам, незаконно продававшим ритуальные товары в Тюмени, впаяли административку

Торгашам, незаконно продававших ритуальные товары в Тюмени, впаяли административку Фото: Лидия Шумкова

Специалисты администрации Тюмени и полицейские ликвидировали стихийную торговлю на улице Ю. Семовских, 14, где продавцы продавали ритуальные товары. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на нарушителей составлен протокол по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административных правонарушениях. Весь товар изъят.

Кстати, с начала 2020 года по этому адресу специалисты выезжали неоднократно. В отношении людей, которые незаконно торгуют, составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. Протоколы направлены в административную комиссию Калининского административного округа города Тюмени. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» опубликовала большой материал «Уличные продавцы в Тюмени: как борются со стихийной торговлей и кого никогда не трогают». Мы узнали, что плохого в торговцах, продающих вдоль тротуара фрукты, овощи, носки.