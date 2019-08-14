Уличные продавцы в Тюмени: как борются со стихийной торговлей и кого никогда не трогают

Стихийная торговля в Тюмени сбавила обороты после комплексных рейдов по улицам города. За ними стоят областное управление Роспотребнадзора, полиция и городской департамент потребительского рынка. У всех структур разные полномочия, так что повлиять на уличных торговцев общими силами удалось - продавцов непонятным товаром стало значительно меньше. Но у тюменцев такие меры вызвали противоречивую реакцию. Одни бросились защищать бабушек, которые продают укроп и помидоры, а другие поддержали действия чиновников.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ И НАЖИВА

В соцсетях некоторых тюменцев возмутило то, что разогнали продавцов напротив ДК «Строитель», возле Солнечного и в других местах несанкционированной торговли. Дескать, там было удобно покупать «экологически чистую» продукцию, прямиком с дачи. Ну и что, что документов на эти товары нет, что коробки, паллеты, поддоны, ящики, служащие прилавком, перегораживают тротуар, а после ухода торговцев все завалено хламом. И пусть вытоптаны газоны, а крупные улицы Тюмени напоминают рынки 90-х. Зато это дешево.

Елена Еремина, директор департамента потребительского рынка, объяснила, что люди заблуждаются, следуя такому принципу.

- Половина тех, кто там торгует - это иногородние, приезжие. Они считают себя вправе приехать в Тюмень, занять места на улице, и при этом не жалеют благоустройство города, не жалеют всю городскую инфраструктуру - деревья, газоны, насаждения, ограждения, затраты на уборку и содержание всего этого, - прокомментировала она.

В пример директор департамента привела участок улицы Республики от дома №174 до №194. Там во время рейдов изъяли 638 килограммов продукции, но хлама было еще больше.

- И это лицевая улица города. Такое поведение показывает степень уважения к городу. Разве у себя в квартире, в гостевой комнате мы будем стирать белье или ходить в туалет? Нет, мы пойдем в специально отведенное помещение. Вот и в Тюмени мы создаем комфортную среду, благоустраиваем, обихаживаем город, поэтому поддерживать такое никак невозможно, - возмутилась Еремина.

Эффект на лицо – тротуары напротив ДК «Строитель» свободны, жуткие прилавки и запах рыбы исчезлиФото: Лидия Шумкова

В попытке отрезвить умы тюменцев, она пояснила, что торговля – это, прежде всего, бизнес. Порядок его ведения на территории России установлен законом и требует регистрации лица, занимающегося торговой деятельностью. Правило относится к тем, кто занимается торговлей на систематической, постоянной основе, даже если это продукты с дачи.

- К сожалению, в нашем российском менталитете сложилось такое понимание, что дачная продукция может продаваться, где угодно. Но она точно так же должна быть зарегистрирована, а продавец должен иметь постоянное место торговли, чтобы потребитель мог законодательно защитить себя от некачественного товара, - подчеркнула Елена Еремина и добавила, что дача существует для того, чтобы человек получал поддержку для себя и своей семьи, а не извлекал на постоянной основе из этого прибыль.

А ДЕШЕВЛЕ ЛИ ТОВАР?

Бюджет Тюмени, области, страны формируется из налоговых поступлений. И по структуре налогов платежи от потребительского рынка сопоставимы с объемом поступлений от нефтегазовой отрасли. А что такое налоги? Это общая казна, из которой формируется бюджет, и если переводить его на понятный язык, то это зарплаты учителей, врачей, строительство и ремонт медицинских, образовательных учреждений, детских садов, дорожной инфраструктуры, улучшение состояния дворовых территорий и так далее.

- Вот люди говорят - продукция на улице очень дешевая, дешевле, чем в магазине. Но магазин, взимая свою цену за товар, платит налоги, зарплату сотрудникам, аренду. А то лицо, которое реализует продукцию на улице, налоги не платит. Мы же, покупая непроверенный товар, рискуем своим здоровьем и поощряем воровство, потому что гражданин, который не заплатил налоги, обворовал бюджет. Как правило, уличные торговцы являются гражданами России и пользуются всей социальной инфраструктурой, созданной на деньги законопослушных налогоплательщиков. То есть, получается, мы согласны с тем, что содержим этих людей. А через 10-15 лет они придут в пенсионный фонд и будут пытаться получить страховую пенсию, хотя в пенсионный фонд ничего не вложили. И снова это оплатится из кармана законопослушных тюменцев. Так о какой же дешевизне продукции идет речь? - объяснила ситуацию Еремина.

За лето с улиц города было изъято почти 7,6 тысяч килограммов продукции и 18 единиц промышленных товаровФото: Лидия Шумкова

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЧИСТКИ

Эффект на лицо – тротуары у ДК «Строитель» свободны, жуткие прилавки и запах рыбы исчезли. Так же произошло и в других местах скопления уличных торговцев. Хотя и не везде – на Пермякова недалеко от ТЦ «Солнечный» все еще можно встретить торговцев, но большая часть из них пенсионеры.

Всего мест стихийной торговли специалисты насчитали 74 штуки летом, зимой их чуть меньше - 58 точек. Торговцев же, которые на систематической основе ежедневно работают в городе, насчитывается 289 человек. Для сравнения - еще пять лет назад их было больше тысячи.

По данным на 12 августа, за время рейдов (в этом году начались с 8 июля) с улиц города было изъято почти 7,6 тысяч килограммов продукции – овощей, фруктов.

- Кроме того, забрали 18 единиц промышленных товаров, я имею ввиду крупные единицы - рулоны ткани, сумки с трикотажными изделиями. Но тут уже полиция помогала изымать, - сообщила подробности Елена Еремина.

Работали с незаконными торговцами по разным статьям. Например, по статьям 15.12 и 14.43 КоАП РФ, обеспечивающим изъятие, Роспотребнадзор провел 49 изъятий. А департамент потребительского рынка составил 85 протоколов по статье 1.22 КоАП Тюменской области. Полицейские также составляли протоколы в рамках своих полномочий. Пока что по части Роспотребнадзора и полиции все протоколы и штрафы проходят через суды. По части департамента – через административную комиссию при администрации города. Кстати, первый штраф для уличенного в незаконной торговле в Тюменской области составляет три тысячи рублей, а повторный – уже пять тысяч рублей.

В ближайшее время по городу вновь начнется патрулирование. Отряды полиции, казачьи дружины будут следить за порядком на территории города до глубокой осени.

Всего мест стихийной торговли специалисты насчитали 74 штуки летом, зимой их чуть меньше - 58 точекФото: Лидия Шумкова

КСТАТИ

Пока чиновники и полиция штрафуют и составляют протоколы только на людей трудоспособного возраста, торгующих на улице. Пенсионерок не трогают, хотя законодательно ограничения в отношении них не прописаны и штрафовать их можно. С ними ведется разъяснительная работа, о том, почему в этом месте торговать нельзя и где можно устроиться с укропом и петрушкой так, чтобы было законно.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Местная власть никогда не имела полномочий, чтобы изымать продукцию у кого-либо, даже если этот человек нарушает закон. Именно поэтому потребовались объединенные усилия трех структур, причем инициатором процесса выступила прокуратура.

- УМВД обеспечивает безусловность исполнения требований, а Роспотребнадзор изымает продукцию. Это основная пресекательная мера, поскольку те меры, которыми закон наделяет местные органы власти, крайне малы. В Тюмени пока что уличную торговлю приравняли к нарушению общественной безопасности., - пояснила Елена Еремина.

По ее словам, на сегодняшний день в КоАП РФ нет других мер и рычагов воздействия на уличных торговцев и это порождает подобную проблематику во всех регионах, не только в Тюменской области. Тем не менее, внесение изменений в КоАП уже обсуждается на федеральном уровне. Свои предложения Тюмень вынесла на федеральный уровень еще несколько лет назад. Сейчас все зависит от того, какое решение примет Госдума.

Пенсионерок пока не трогают, хотя законодательно ограничения в отношении них не прописаны и штрафовать их можноФото: Лидия Шумкова

ГДЕ ТОРГОВАТЬ?

Места для законной торговли в Тюмени есть. Расположены они, конечно, не на лицевых улицах. Однако, как отметила Еремина, выбор места рождается не спонтанно, а исходя из обеспечения безопасности.

Всего по городу действует шесть ярмарок и около 350 лотков. И их торговцам предлагают, прежде чем штрафовать и изымать товар. Например, 46 мест организовано на рынке «Привоз», есть места на лоточках у «Сибиряка». Отдельные лотки есть и в микрорайонах – на улице Широтной за остановкой «Тюменский микрорайон», на пересечении Харьковской-Мельникайте и других местах. Там, в основном, торгуют пенсионеры, которые живут рядом. Есть даже старшие бабушки, которые контролируют процесс, следят, чтобы все было чисто и аккуратно.

- Но уличные торговцы туда не идут, они считают, что, сидя на главной улице, где люди о них спотыкаются, они получают конкурентное преимущество. И это отвратительное явление, неуважение к себе, соседям, к городу, - резюмировала директор департамента.