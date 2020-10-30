Жителям Тюменской области продемонстрировали систему оптимизации и контроля вывоза отходов. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.

На XIII Тюменском цифровом форуме «Инфотех-2020» присутствующим показали цифровое решение по автоматизации и оптимизации вывоза твердых бытовых отходов. Система видеонаблюдения и интегрированный в нее модуль видеоаналитики, представленные компанией «Ростелеком» совместно с АО «Нетрис», позволяют контролировать всё происходящее на мусорной площадке: наполнение и сохранность баков, своевременность вывоза мусора, мониторинг состояния и качества уборки площадок, количество загруженных контейнеров и время приезда мусоровозов.

– Дворовые камеры, подключенные к системе видеонаблюдения, могут быть направлены для обзора в том числе на контейнерные площадки. Видеоаналитика сама подскажет коммунальным службам, что уже пора убрать мусорные баки. Решение позволяет заказчику отслеживать все происходящие события и настроить собственный сценарий, в том числе оптимизировать маршруты движения и количества мусоровозов, – рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» Владимир Барвинский.

Таким образом, благодаря представленному цифровому решению есть возможность проверять поступающие от жителей сообщения о некачественном вывозе мусора. Выявленные нарушения могут быть подтверждены скриншотами с метаданными, архивными видеозаписями и доступны представителям контрольных органов на портале видеонаблюдения.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области в заморозки регоператор намерен усилить контроль за вывозом мусора. Дело в том, что именно в это время особенно важно содержать контейнерные площадки и подъездные пути к ёмкостям для сбора ТКО в чистоте и порядке. Это необходимо для своевременного вывоза отходов из населенных пунктов и дворов.