В Тюменской области в заморозки усилят контроль за вывозом мусора. Фото - "ТЭО".

В Тюменской области в заморозки регоператор намерен усилить контроль за вывозом мусора. Дело в том, что именно в это время особенно важно содержать контейнерные площадки и подъездные пути к ёмкостям для сбора ТКО в чистоте и порядке. Это необходимо для своевременного вывоза отходов из населенных пунктов и дворов.

– В первые дни смены сезона мы всегда готовимся к предсказуемым, но усложняющим штатную работу ситуациям. Это нормально для переходного периода, когда все – и люди, и организации – привыкают к новым условиям, – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Полностью избежать «сюрпризов» без поддержки управляющих компаний, коммунальных служб и самих граждан не получится. Региональный оператор просит жителей области внимательно парковать свои автомобили во дворах, учитывая необходимость проезда габаритной спецтехники, а коммунальщиков – усилить работу по содержанию контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.