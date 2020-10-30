В тобольской ОБ №3 обновилось бронхоскопическое оборудование. Фото - Дмитрий Уженцев.

Врачи диагностического отделения областной больницы № 3 получили набор ригидных бронхоскопов для взрослых и детей с полным ассортиментом необходимых инструментов. Новое оборудование специалисты будут использовать для расширения просвета бронхов и извлечения инородных предметов, перекрывающих дыхательные пути.

– Ригидные бронхоскопы различаются по длине и наружному диаметру трубок, расположению объектива, диаметру рабочих каналов и их количеству. Основная часть жесткого бронхоскопа выполнена из специального гипоаллергенного металлического сплава. Высокая степень обработки поверхности тубуса бронхоскопа обеспечивает минимальное трение и наибольший комфорт для пациента. Конец бронхоскопа не травмирует ткани больного. Новое оборудование отличается оптимальным углом поля зрения и высокой четкостью изображения, – рассказал пресс-секретарь медицинского учреждения Дмитрий Уженцев.

По его словам, во время проведения медицинской процедуры по извлечению инородных предметов из бронхов пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких под контролем врача-анестезиолога, также кислород поступает и через специальный канал бронхоскопа. С обновлением бронхоскопического оборудования врачи областной больницы № 3 теперь не имеют ограничений в проводимых процедурах, а пациенты не будут транспортироваться в районный центр для проведения такого рода вмешательств.

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