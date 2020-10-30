В Тюменской ОКБ №1 установили новый ангиограф. Фото - Тамара Шаргина.

В тюменской областной клинической больнице № 1 установили новый ангиографический комплекс экспертного класса. Ангиограф позволяет дать исчерпывающую оценку состояния сосудов, при необходимости установить стенты и проконтролировать правильность их установки. Инновационное оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новый ангиограф имеет современное программное обеспечение и дополнительные вспомогательные программы. Благодаря этому можно лечить пациентов и с патологией сердца, и выполнять вмешательства пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Для удобства работы хирурга новый комплекс оснащен огромным экраном с диагональю 56 дюймов, что позволяет вывести до восьми источников видеоизображения на экран. Высокое разрешение изображения позволяет увидеть даже самые мельчайшие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других органов.

– Для установки нового ангиографа в ОКБ № 1 провели реконструкцию отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. В областной больнице это уже третий по счету аппарат. Ангиографы будут работать параллельно, что позволит увеличить число вмешательств, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Тамара Шаргина.

Стоит отметить, что в 2019 году при наличии всего двух ангиографов специалисты выполнили более 7700 эндоваскулярных вмешательств. Новый ангиограф позволит увеличить это число, а также обеспечит бесперебойную работу отделения в режиме 24/7.