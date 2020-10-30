Тюменские поисковые отряды проведут образовательную экспедицию «Школа поисковика». Фото - Тюменский областной поисковый центр.

В Тюменской области состоится образовательная экспедиция поисковых отрядов региона «Школа поисковика». Участниками профильной смены на базе центра «Алые паруса» станут сто бойцов и руководителей поисковых отрядов региона. В программе предусмотрены обучающие и культурно-досуговые мероприятия.

Ежедневные занятия и лекции по образовательной программе «Школа поисковика» будут направлены на изучение истории Великой Отечественной войны, вооружения и обмундирования РККА, разделов туристической подготовки, антропологии, археологии, основ реставрации.

– В рамках культурно-досуговой программы для бойцов поисковых отрядов будут организованы интеллектуальные игры, соревновательные эстафеты, конкурсные программы. В ходе отрядной работы поисковикам предстоит подготовить презентации музейных экспозиций и медиапроекты о поисковом движении, – рассказали в Тюменском областном поисковом центре.

По информации организаторов, итоговым мероприятием станет проверка знаний по дисциплинам «Школы поисковика». Образовательная экспедиция – важный этап в подготовке бойцов школьных и студенческих отрядов к участию в полевом поисковом сезоне «Вахта Памяти».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что специалисты и добровольцы Тюменского областного поискового центра провели комплексное мероприятие «Нам доверена Память». Аудиторией поисковиков стали отдыхающие пришкольного лагеря, вожатые и педагоги школы № 41. Всего в акции приняло участие более 100 человек.

Поисковики провели пять тематических этапов в разных форматах. В том числе викторину о Великой Отечественной войне, мастер-класс по созданию фронтового треугольника, организовали экспозицию туристического снаряжения участников полевых экспедиций, эстафету «Тропа поисковика» и передвижной музей «Эхо Памяти». Участникам была представлена экспозиция предметов, найденных в ходе экспедиций на местах сражений. Это личные вещи солдат, предметы быта, обмундирование бойцов Красной армии.