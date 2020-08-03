2020-08-03T15:54:48+03:00
Общество

Поисковики показали школьникам найденные вещи погибших красноармейцев

В Тюмени прошла акция «Нам доверена Память»
Есен Абилькенов
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Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в ВКФото со страницы "Тюмень - наш дом" в ВК
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Специалисты и добровольцы Тюменского областного поискового центра провели сегодня, 3 августа, комплексное мероприятие «Нам доверена Память». Аудиторией поисковиков стали отдыхающие пришкольного лагеря, вожатые и педагоги школы № 41. Всего в акции приняло участие более 100 человек.

Поисковики провели пять тематических этапов в разных форматах. В том числе викторину о Великой Отечественной войне, мастер-класс по созданию фронтового треугольника, экспозицию туристического снаряжения участников полевых экспедиций, эстафету «Тропа поисковика» и передвижной музей «Эхо Памяти». Участникам была представлена экспозиция предметов, найденных в ходе экспедиций на местах сражений. Это личные вещи солдат, предметы быта, обмундирование Красной армии.

Отметим, что акцию «Нам доверена Память» Тюменский областной поисковый центр организует в рамках Года памяти и славы в муниципальных образовательных учреждениях Тюмени при поддержке администрации. В 2020 году проект стал победителем конкурса муниципальных грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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