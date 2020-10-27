Более трехсот снегоуборочных машин расчищают дороги в Тюмени

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Сегодня, 27 октября, в Тюменской области выпало немалое количество снега. Расчистить последствия обильного снегопада на дороги областного центра вышли 318 спецмашин и 514 дорожных рабочих и дворников. Как отметила администрация Тюмени, дорожная техника уже давно была готова к уборке снега.

– За прошедшие сутки в нашем городе выпало 14,2 мм осадков, что составляет около трети месячной нормы октября. Все дорожные службы переведены на зимний режим работы и готовы к борьбе со стихией. В ночную смену на уборку улиц вышло 226 единиц техники. Сейчас Тюмень от снега освобождают 318 спецмашин и 514 дорожных рабочих и дворников, – пояснила администрация областного центра.

В первую очередь очищаются дороги с интенсивным трафиком, мосты и путепроводы. Особое внимание рабочие уделяют уборке снега и обработке территорий на автобусных остановках, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к социальным учреждениям.

В течение трех часов после окончания осадков снег сметают с дорог к бордюрам. При этом не допускается формирования снежных валов на тротуарах, остановках, перекрестках, пешеходных переходах и газонах.

После этого работники вывезут снег и удалят снежно-ледовые образования. В соответствии с регламентирующими документами (ГОСТ Р 50597-2017) у дорожников на это есть девять дней, напоминает городская администрация.

– Нередко дорожные службы сталкиваются с препятствиями в виде неправильно припаркованных автомобилей. Это затрудняет уборку территории и увеличивает ее время. Обращаемся к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, а также не создавать помех при движении снегоуборочных машин, разбивая звенья перестроениями. Всегда учитывайте дорожную ситуацию и планируйте время своего пути, – обратился к тюменцам председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Васенин.

Технический надзор за качеством выполненных работ в круглосуточном режиме осуществляют специалисты МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени». По итогам проверки составляется акт с отражением в нем всех выявленных нарушений.

Напомним, что уборка дворовых территорий, межквартальных проездов относится к компетенции управляющих компаний и управ административных округов. Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на портал «Тюмень – наш дом» в раздел «Мониторинг уборки города» (баннер).