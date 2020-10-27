Непогода застала тюменцев врасплох: горожане делятся снимками улетевших в кювет машин и снежных препятствий

Снежная Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Сегодняшнее утро стало для тюменцев по-настоящему зимним – Тюменскую область накрыл снегопад. И пока одна часть жителей региона, передвигающаяся пешком или на общественном транспорте, радуется такому событию, другая встретила это снежное явление за рулем, что стало для некоторых настоящим испытанием. В социальных сетях с самого утра тюменцы обсуждают непогоду и делятся впечатлениями о ней, некоторые даже рифмуют строки.

– Катаясь на летней резине, осторожен будь, лень и глупость – к травматизму путь! – пишет тюменец Борис Песегов.

Авария на Червишевском тракте. Фото: ЧП Тюмень

Есть даже те, кто с огромным нетерпением ждал этот погодный сезон. Об этих людях уже пишут в соцсетях. В первую же снежную ночь дрифтеры появились на парковках тюменских торговых центров. Но жители соседних домов таких увлечений не разделяют.

С утра в областной столице были сильные пробки, но не более, чем обычно бывает в Тюмени, когда обильно сыплет снег. К обеду ситуация на дорогах стабилизировалась.

Яндекс пробки Фото: Виктория Стеблова

Кроме того, сегодня утром из-за снегопада были отменены автобусные рейсы в Курганскую область. А некоторые жители тюменских СНТ и близлежащих поселков встретили первый день зимы без света. Из-за сильного ветра и липкого мокрого снега произошел обрыв проводов Не щадит ветер и столбы в городе. В социальных сетях появляются фотки «уставших» столбов.

Фото: ЧС Тюмень

Настал ли в Тюмени «день жестянщика»? Этот нелюбимый праздник всех автомобилистов не имеет конкретной даты и может быть несколько раз в год. Если вы начинающий водитель, то вам обязательно нужно узнать об этой «русской традиции», чтобы не попасть в сводку ДТП и не стать «виновником торжества». Для подготовки к такому дню как минимум своевременно нужно поменять резину с летней на зимнюю.

Пресс- секретарь ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова сообщила, что сегодняшний день нельзя назвать «днем жестянщика».

– Водители ведут себя адекватно, многие уже переобулись на зимнюю резину. Затруднений в движении не было. Сегодня утром, 27 октября, ДТП с пострадавшими не было. Сотрудники ГИБДД оказывают водителям помощь на дорогах, – подчеркивает пресс-секретарь.

КСТАТИ

Накануне региональное управление МЧС предупреждало жителей области о непогоде. Тюменцы получили сообщение с данными Тюменского ЦГМС. Синоптики прогнозировали на 27 октября 2020 года мокрый снег, гололед и усиление ветра порывами до 22 м/с.

Сообщение от МЧС

Вопрос замены летней резины на зимнюю волнует многих автолюбителей ежегодно. Несмотря на то что сейчас только середина октября, сделать это нужно как можно скорее, в противном случае можно попасть в очень сложную ситуацию на дороге, ведь скоро наступят холода. Водитель высшей категории со стажем 22 года Иван Шумейко рассказал, как правильно подойти к этому вопросу. (далее)

Первый снегопад порадовал сегодня жителей и гостей города Тюмени. В настроении тюменцев сразу появились нотки волшебства и предновогоднего настроения, а сториз Instagram посвящают только этому событию. (далее)

Сильный ветер и налипший снег на провода привел к захлестыванию и обрыву сетей в нескольких деревнях Тюменского района. На данный момент в некоторых населенных пунктах муниципалитета отсутствует электроснабжение, сообщает администрация района. (далее)