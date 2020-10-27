Снегопад оставил без электричества села Тюменского района

Сильный ветер и налипший снег на провода привел к захлестыванию и обрыву сетей в нескольких деревнях Тюменского района. На данный момент в некоторых населенных пунктах муниципалитета отсутствует электроснабжение, сообщает администрация района.

– У нас вчера отключили свет, и до сих пор нет. Я работаю из дома, вся работа встала, даже не знаю, что делать… Надеюсь, что сегодня свет дадут, – рассказала жительница Червишево Светлана.

С вечера 26 октября аварийные бригады «Россети Тюмень» и СУЭНКО работают в поселках Московский, Патрушево, Криваданова, Богандинский, Червишево. Энергетики восстанавливают линии 10 кВ.

Дороги расчищают подрядные организации, причем в первую очередь спецмашины чистят улицы, где ходит общественный транспорт и расположены социальные объекты и магазины.

Напомним, накануне МЧС по Тюменской области предупредил жителей региона об ухудшении погодных условий. Синоптики сегодня днем обещают мокрый снег, северный ветер до 10 – 15 м/с, в отдельных районах порывы до 15 – 20 м/с.

В связи с непогодой в регионе отменили все утренние рейсы автобусов из Тюмени в Курган, Куртамыш и Шадринск. В Курганской области из-за плохой видимости и ухудшения погоды накануне ограничили движение пассажирского транспорта.