Тюменская больница пополнилась новым компьютерным томографом. Фото - Ирина Литвиненко.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» рентгенологическое отделение «Медицинского города» оснастили современным компьютерным томографом. Новое высокоточное оборудование позволит увеличить доступность медицинской помощи для онкологических пациентов и выявлять даже самые маленькие новообразования.

– Новый компьютерный томограф позволяет выполнять 3D-планирование для проведения дистанционной лучевой терапии злокачественных новообразований различных локализаций. Ещё одна отличительная особенность данного оборудования – сверхточное послойное изображение. Такое исследование позволяет выявлять образования очень маленьких размеров, от трёх миллиметров, – рассказал заведующий рентгенологическим отделением «Медицинского города» Александр Прищепов.

Также стало известно, что за 2019 год в «Медицинском городе» было проведено 3715 исследований органов грудной клетки, из них диагностировано 140 злокачественных новообразований легкого. Все эти исследования были проведены в рамках скрининговой программы среди граждан, считающих себя практически здоровыми. Благодаря своевременной диагностике, в 60% случаев злокачественное новообразование было выявлено на ранних стадиях.

Ранее в «Медицинском городе» работало два компьютерных томографа, но с увеличением потока пациентов появилась необходимость в дополнительном оборудовании. По словам специалистов, теперь время ожидания исследования среди пациентов значительно сократится.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в середине ноября в поликлиниках Тюмени появятся три новых компьютерных томографа. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании областного оперативного штаба.