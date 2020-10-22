Поликлиники Тюмени пополнятся новыми компьютерными томографами. Фото: Александра Малыгина.

В середине ноября в поликлиниках Тюмени появятся три новых компьютерных томографа. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании областного оперативного штаба.

По словам Логиновой, ввод в эксплуатацию новых компьютерных томографов повысит эффективность и доступность диагностики COVID-19. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо в свою очередь отметила, что Тюмень лидирует в регионе по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области работают три компьютерных томографа для диагностики ковидной пневмонии. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, на покупку современных диагностических комплексов из регионального бюджета было направлено почти 99 млн рублей. Один аппарат работает в областной клинической больнице № 1, второй – в инфекционной, третий заработает в городской поликлинике № 17.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, в «инфекционке» никогда не было компьютерного томографа, поэтому качество диагностики выйдет на новый уровень.

СПРАВОЧНО

Компьютерная томография – один из инструментов распознавания коронавируса, ведь изменения в лёгких из-за коронавируса могут происходить у пациента при отсутствии клинических проявлений COVID-19. Обследование выявляет их на ранней стадии и сразу показывает симптом коронавируса – эффект «матового стекла», что помогает оперативно начать лечение. Высокотехнологичная диагностика проводится только по назначению врача, при наличии у пациента клинических показаний.

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