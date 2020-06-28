Три компьютерных томографа для диагностики коронавируса работают в Тюменской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:29:43+03:00

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В Тюменской области работают три компьютерных томографа для диагностики ковидной пневмонии. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на покупку современных диагностических комплексов из регионального бюджета было направлено почти 99 млн рублей. Один аппарат работает в областной клинической больнице №1, второй – в инфекционной, третий заработает в городской поликлинике №17.

Компьютерная томография – один из инструментов распознавания коронавируса, ведь изменения в лёгких из-за коронавируса могут происходить у пациента при отсутствии клинических проявлений COVID-19. Обследование выявляет их на ранней стадии и сразу показывает симптом коронавируса – эффект «матового стекла», что помогает оперативно начать лечение. Высокотехнологичная диагностика проводится только по назначению врача, при наличии у пациента клинических показаний.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, в «инфекционке» никогда не было компьютерного томограф, поэтому качество диагностики выйдет на новый уровень.

- Раньше специалистам приходилось транспортировать пациентов на КТ в другие клиники. Теперь обследование проводится в непосредственно в инфекционной больнице. Врачи имеют возможность следить за динамикой заболевания, что существенно повысит эффективность лечения и облегчит работу медицинского персонала, - отметила она.

Новое оборудование выполняет обследования широкого спектра. Когда пандемия закончится, технику будут применять при исследованиях головного мозга, органов малого таза, органов грудной клетки, брюшной полости, КТ-ангиографии с контрактным усилением, диагностике опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета. Аппараты высокой мощности создают изображения превосходного качества, даже при минимальной дозе излучения.

ИСТОЧНИК KP.RU