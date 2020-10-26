В Тюмени скончался водитель, из-за которого пассажир вылетел через лобовое стекло. Фото - "ЧП Тюмень".

В Ленинском районном суде Тюмени прекратили уголовное дело в отношении местного жителя, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир. Авария случилась 11 августа на улице Федюнинского областной столице. Недавно скончался и сам виновник ДТП.

– В тот день пьяный мужчина ехал на автомобиле VOLVO FH12 с полуприцепом и перевозил в кабине пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности. Он нарушил правила дорожного движения, наехав на препятствие и столкнувшись с КамАЗом. В результате происшествия пассажир скончался, – рассказали в суде.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на объездной автодороге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь человека. Как стало известно, большегруз занесло на дороге, он влетел в отбойник. От сильного удара пассажир вылетел через лобовое стекло. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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