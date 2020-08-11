В Тюмени погиб пассажир фуры, вылетев на дорогу через лобовое стекло. Фото - "ЧП Тюмень".

На объездной автодороге в Тюмени сегодня, 11 августа, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, авария унесла жизнь человека.

Как стало известно, большегруз занесло на дороге, он влетел в отбойник. От сильного удара пассажир вылетел через лобовое стекло. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Из-за того, что фура перегородила проезжую часть, в районе улицы Федюнинского образовалась огромная пробка длиной около трех километров. Сейчас перекрыты все три полосы движения на объездной дороге от Пермякова в сторону Мельникайте.

– Вызов по этому поводу поступил в 13.22. Скорая была на месте происшествия через пять минут. Медики проводили пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. Они сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, не удалось, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.