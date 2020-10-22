Тюменская облдума приняла важные поправки в региональный бюджет

Из-за роста заболеваемости COVID-19 десять из 41 депутата облдумы участвовали в заседании в онлайн-режиме. Фото: Ирина Ромашкина

В окончательном чтении депутаты регионального парламента приняли изменения в региональный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Ранее их предложил внести губернатор Тюменской области Александр Моор.

По законопроекту, план по доходам областного бюджета необходимо уменьшить на 11 млрд 757 млн рублей, так как уменьшились налоговые и неналоговые доходы. После обсуждения депутаты утвердили предложенные главой региона основные параметры областного бюджета: доходы – 151 млрд. 52 млн рублей, расходы – 242 млрд. 368 млн рублей.

Возникающий при этом дефицит бюджета в размере 91 млрд. 316 млн рублей планируется преодолеть за счет остатков бюджетных средств на начало 2020 года. Кроме того, правительство предполагает, что в случае крайней необходимости можно ликвидировать дефицит бюджета, взяв банковский кредит, но не более 2 млрд. рублей на три года.

– Заимствования – это резервный инструмент. Мы намерены прибегать к ним только в крайнем случае, если до конца года резко ухудшится ситуация с доходами и существенно возрастут расходы. Если все будет благоприятно, а для этого есть предпосылки, кредиты нам не понадобятся, – отметил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Как отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, расходную часть увеличили примерно на 12 млрд. рублей, при чем большая часть средств пойдет на реализацию региональной программы «Сотрудничество» – это 9 млрд. рублей.

– В целом «Сотрудничество» финансируется очень неплохо: 50 млрд. рублей, из них 30 млрд. рублей по Ямало-Ненецкому автономному округу и 20 млрд. рублей по Ханты-Мансийскому автономному округу, – подчеркнул он. – Львиная доля средств расходуется на создание дорожной инфраструктуры в нашем регионе. Вообще хочется сказать, что по программе «Сотрудничество» у нас просматриваются хорошие тенденции. Например, в 2018 году из Ямало-Ненецкого автономного округа на юг региона переехало 400 семей, в 2019-м – 574, то в этом году уже – 1 210 семей. Видите, какая динамика! Программа «Сотрудничество» работает, я считаю, что она будет работать и в дальнейшем, – отметил Корепанов.

Приоритетной задачей правительства региона остается борьба с коронавирусной инфекцией, на нее из областного бюджета выделят более 6,5 млрд рублей. Расходы в пользу департамента здравоохранения увеличатся на 3 млрд 526 млн рублей. Эти средства будут направлены на развертывание моногоспиталей, закупку оборудования, создание лабораторий, приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов, а также деньги пойдут на стимулирующие выплаты за особые условия труда медработникам региона.

– Идет осенняя волна. Накануне было принято решение о приобретении еще двух аппаратов КТ. Они нам пригодятся, и на них тоже нужно выделить средства, – отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Фото: www.duma72.ru

Кроме того, фракция «Единая Россия» регионального парламента внесла в проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов свои предложения. Они направлены на продолжение реализации жилищных программ, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и образования, развитие информационных технологий, реализацию мероприятий, направленных на содействие занятости населения и многое другое. Об этом сообщил руководитель фракции Андрей Артюхов.

– Мы предлагаем предусмотреть в областном бюджете средства на обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки, установленных законодательством Тюменской области, обратив особое внимание на поддержку семей с детьми, – отметил он. – В регионе в 2020 году количество семей с детьми увеличилось до 248 000, из которых около 28 000 – многодетные. Они нуждаются в поддержке.

Всего на 42-м заседании облдумы шестого созыва народные избранники рассмотрели 35 вопросов, при этом большая часть касалась принятия законодательных инициатив. Так, депутаты областной думы поддержали законодательную инициативу коллег Елены Кашкаровой и Владимира Ульянова по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12.1. Федерального закона «О государственной социальной помощи». По ней предлагается сохранить социальную доплату к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 десять из 41 депутата облдумы участвовали в заседании в онлайн-режиме. Глава области Александр Моор сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная, поэтому такой формат проведения заседания более чем оправдан.

– Это пример ответственного поведения, – подчеркнул губернатор.

Глава законодательного органа тюменского региона Сергей Корепанов рассказал о формах и методах работы законодателей в условиях ограничительных мер в связи с пандемией. Так, народные избранники перешли в режим ВКС, как и минувшее заседание.

– С момента пандемии депутаты работали четко и организовано, в тесной связке с правительством Тюменской области. Было принято около 70 законов, десять из которых – базовые. В том числе парламентарии проголосовали за нормативные правовые акты о дополнительных мерах социальной защиты граждан и поддержке бизнеса. Для оперативности проводились заочные голосования, велась работа в режиме ВКС. Несмотря на введение ограничительных мер, не прекращалась работа с избирателями. Для общения использовались разные технические средства связи, – сообщил Сергей Корепанов.

Он так же подчеркнул, в этом году от населения приняли около 4 000 обращений, около 500 из них отработал лично Сергей Корепанов.

– За это время поступило 4 000 обращений от граждан. К сожалению, не все просьбы удалось выполнить – по согласованию большая часть средств фондов депутатских наказов переориентирована на борьбу с коронавирусом. Мы не отказываемся от выполнения просьб наших избирателей, просто сроки немного сдвинутся, – пояснил Сергей Корепанов.

Спикер парламента рассказал о планах законодателей. Предстоит большая работа над проектом бюджета на три года. В ближайшем будущем необходимо внести более 50 изменений в региональное законодательство в связи с принятыми поправками в Конституцию РФ. Свою работу народные избранники строят в соответствие с посланиями президента России, губернатора Тюменской области и реализацией приоритетных национальных проектов.

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