Тюменские единороссы обратили внимание на поддержку семей с детьми в проекте областного бюджета. Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Тюменские единороссы обратили внимание на поддержку семей с детьми в проекте областного бюджета. Об этом сообщил руководитель фракции Андрей Артюхов.

– Предлагаем предусмотреть средства на обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки, установленных законодательством региона, обратив особое внимание на поддержку семей с детьми. В 2020 году количество семей с детьми увеличилось до 248 тысяч, из которых около 28 тысяч – многодетные. Они нуждаются в поддержке, – отметил Артюхов.

Также, по его словам, предложено продолжить укреплять материально-техническую базу учреждений здравоохранения. Больницы получают новое оборудование, позволяющее оказывать помощь на высоком уровне.

Еще одним важным аспектом единороссы посчитали выделение средств на развитие информационных технологий в образовательных учреждениях области, что стало особенно актуально в период пандемии. Проводится модернизация обучения школьников – внедряется цифровая модель в учебный процесс в рамках нацпроекта «Образование».

Кроме того, партийцы предлагают предусмотреть финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Еще, по мнению чиновников, для обеспечения спроса на продукцию личных подсобных хозяйств граждан необходимо запланировать средства на закуп кооперативами молока и мяса от населения.