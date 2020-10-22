В Тюмени закупают соль для городских улиц на семь миллионов рублей. Фото: Вадим Бегун

Тюменские власти закупают минеральный концентрат «галит» (так называемая техническая соль) для городских дорог. Из бюджета на эти цели выделено более семи миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Тюменьгормост». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 464 000 рублей.

Отметим, что электронный аукцион состоится 2 ноября. Победитель должен будет доставлять соль в город в течение года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские дорожники показали, какой солью засыпаются улицы Тюмени. Ее дозировка рассчитывается в зависимости от состояния полотна.

– Мы используем высший сорт технической соли без каких-либо примесей. При дозированном применении материал не наносит вреда окружающей среде. В машинах, оборудованных специальными дозаторами, установлено программное обеспечение, – рассказал главный инженер АО «ТОДЭП» Владимир Треногин.

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