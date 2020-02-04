«Используем высший сорт». Дорожники рассказали, как засыпают дороги Тюмени солью

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:47:06+03:00

Дорожники рассказали, как засыпают дороги Тюмени солью. Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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Тюменские дорожники показали, какой солью засыпаются улицы Тюмени. Ее дозировка рассчитывается в зависимости от состояния полотна.

– Мы используем высший сорт технической соли без каких-либо примесей. При дозированном применении материал не наносит вреда окружающей среде. В машинах, оборудованных специальными дозаторами, установлено программное обеспечение, – рассказал главный инженер АО «ТОДЭП» Владимир Треногин.

По его словам, дозировка рассчитывается, исходя от состояния дорожного покрытия, толщины снежного наката, наледи и даже этапа работы. Таким образом, можно регулировать подачу материала от пяти до ста граммов на один квадратный метр.

Как заявили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, технология работы по борьбе с гололедом осуществляется строго в соответствии с требованиями. Они прописаны в методическом документе «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

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ИСТОЧНИК KP.RU