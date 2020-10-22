Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 октября 2020 года увеличилось на 139 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 139 и составило 12 152 человека.

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 428 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области пациентов с COVID-19 принимают в пятнадцати моногоспиталях. Всего в регионе развернуто 2 703 инфекционные койки. Из общего количества коек в моногоспиталях заняты 2 295. Это соответствует нормативам Минздрава, но резерв для создания новых инфекционных коек есть, их количество ежедневно увеличивается.

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