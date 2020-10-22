В Тюменской области ежедневно увеличивают количество инфекционных коек. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области пациентов с COVID-19 принимают в пятнадцати моногоспиталях. Всего в регионе развернуто 2 703 инфекционные койки. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперативного штаба.

– Из общего количества коек в моногоспиталях заняты 2 295. Это соответствует нормативам Минздрава, но резерв для создания новых инфекционных коек есть, их количество ежедневно увеличивается, – рассказала Логинова.

Также стало известно, что совсем скоро в Тобольске развернут еще около пятисот коек. Там будут лечиться жители города, а также пациенты из Вагайского, Уватского и Тобольского районов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за последний месяц в Тюменской области зарегистрировано 144 случая завоза инфекции. Чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и в транспорте.

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