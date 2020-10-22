В Тюменской области регистрируют десятки случаев завоза коронавируса в регион. Фото: Вадим Бегун

За последний месяц в Тюменской области зарегистрировано 144 случая завоза инфекции. Чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и в транспорте. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо на заседании оперативного штаба.

– Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области – 9,1 на 100 тысяч населения. При этом уровень заболеваемости взрослого населения в четыре раза выше, чем среди детей. Заболеваемость среди людей старше 65 лет – 282 случая на 100 тысяч населения, – рассказала Шарухо.

По ее словам, в настоящее время Тюменская область занимает 52-е место в России по заболеваемости COVID-19. Начиная с 30 сентября в регионе ежедневно проводится от 8 до 10 тысяч исследований на коронавирус.

Напомним, что с начала пандемии в области зарегистрировано 11 995 случаев заболевания.