Портал культуры Тюменской области вошел в топ-5 рейтинга сайтов об искусстве. Фото - Департамент культуры Тюменской области.

Информационный портал культуры Тюменской области вошел в пятерку лучших сайтов, повествующих о событиях, персоналиях и учреждениях в сфере культуры и искусства России. Конкурс, в котором участвовал сайт, состоит из нескольких этапов.

– По экспертному заключению информационный портал Тюменской области получил диплом второй степени, а по народному голосованию занял четвертое место. Сайт kultura-to.ru входит в цепочку информационных ресурсов, рассказывающих о культуре и искусстве в регионе, об учреждениях, мероприятиях, а также об интересных фактах данной сферы, – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Отметим, что конкурс «Лучший сайт учреждения культуры» проводится ежегодно, в 2020 году участие в нем приняли 148 учреждений культуры. Целью мероприятия является популяризация лучших интернет-ресурсов на территории России и ближнего зарубежья, способствующих развитию культуры при внедрении информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности. Конкурс состоит из нескольких этапов: народное голосование, обучение, приведение сайта к требованиям Министерства культуры Российской Федерации и экспертная оценка.

Также стоит добавить, что для желающих быть в курсе всех культурных событий создано приложение – календарь мероприятий «Культура ТО», для любознательных – страница в «Инстаграме»: @kulturato72.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени состоялось награждение победителей VI городского конкурса профессионального мастерства среди специалистов сферы культуры. Мероприятие прошло в ДК «Нефтяник». Победителем в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» стала преподаватель высшей категории по истории искусств, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО ДХШ имени А. П. Митинского Татьяна Сергейчук.