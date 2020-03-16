2020-03-16T08:10:26+03:00
Звезды

В Тюмени выбрали лучших специалистов в сфере культуры

Среди победителей – Святослав Шитов
Вадим Бегун
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В Тюмени выбрали лучших специалистов в сфере культуры. Фото - департамент культуры администрации города Тюмени.В Тюмени выбрали лучших специалистов в сфере культуры. Фото - департамент культуры администрации города Тюмени.
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В Тюмени состоялось награждение победителей VI городского конкурса профессионального мастерства среди специалистов сферы культуры. Мероприятие прошло в ДК «Нефтяник».

Победителем в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» стала преподаватель высшей категории по истории искусств, заместитель директора по УВР МАУ ДО ДХШ имени А. П. Митинского Татьяна Сергейчук.

Диплом победителя в номинации «Лучший библиотекарь» получила Олеся Голубева, ведущий библиотекарь зала литературы по искусству Центра семейного чтения имени А. С. Пушкина.

Первой в номинации «Лучший специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий» стала Надежда Омельченко, культорганизатор Центра русской культуры.

Диплом победителя в номинации «Лучший руководитель клубного формирования учреждения культуры» получил руководитель клубного формирования МАУК ЦКиТ Тюмень ОСП ДК «Водник» Святослав Шитов, передает департамент культуры администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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