Жителям Тюмени выездная биржа труда поможет найти новую работу Фото: pixabay.com

В условиях режима повышенной готовности, который сохраняется в регионе с марта 2020 года, часть тюменских предприятий и организаций испытывает экономические трудности, что сказывается на положении работников. В Тюменском районе администрация постоянно мониторит ситуацию на рынке труда и оперативно принимает стабилизирующие меры.

Для снижения уровня регистрируемой безработицы совместно с центром занятости населения города Тюмени и Тюменского района организована работа выездной биржи труда.

В селах и поселках района на встречу приглашаются работодатели и безработные жители из числа длительно неработающих, обратившихся за содействием в центр занятости. Рабочие места готовы предоставить учреждения социальной сферы, предприятия АПК, ЖКХ, внебюджетной сферы.

На проводимые в муниципалитетах выездные биржи труда с 28 июля по 2 октября 2020 года пришли более 670 человек: выдано 361 направление по трудоустройству на предприятия, 224 человека изъявили желание пройти обучение через центр занятости и более 40 такое обучение уже проходят; 103 жителя района трудоустроены, а 75 человек написали отказ от услуг центра занятости.

Сотрудничество с работодателями для наполнения банка вакансий, в том числе создания рабочих мест временного характера, продолжается.