В Тюменской области доступно по вакансии на каждого безработного Фото: pixabay.com

Свыше 91 тысячи человек обратились в службу занятости Тюменской области за помощью в поиске вакансий. Как отмечает «Вслух.ру», 63,1% обратившихся успешно вышли из безработицы.

Согласно данным на 1 октября от регионального департамента труда, 37 246 стояли на регистрационном учете в поисках подходящей работы. На аналогичную дату в областном банке имелось 37 315 вакансий.

До сих пор основная часть предлагаемых вакансий – в сфере строительства: 9 889 . На втором по популярности месте – сфера «Образование», где необходимы 3 749 сотрудников. В торговле и ремонте транспорта имеется 3 039 свободных мест.

Свыше 2,8 тысяч вакансий в обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйстве. В сфере здравоохранения и соцуслуг – чуть более двух тысяч вакансий.

Заметим, что одна из самых востребованных профессий – водители: требуются 1 753 работника. Упомянем, средняя предлагаемая заработная плата для них – более 29 тысяч рублей.

Наиболее высокая из предлагаемых в областном банке средних зарплат – у изолировщиков (свыше 58 тысяч рублей). Самая низкая же по региону – у почтальонов (более 13 тысяч рублей за месяц).