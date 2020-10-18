Тюменский педагог-психолог проводит онлайн-уроки по рисованию пальчиками Фото: pixabay.com

Педагог-психолог из центра «Родник» в Тюмени Валерия Тюрина в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» разместила в онлайне мастер-класс «Рисуем пальчиками». Занятие проходит в рамках обучающего проекта «СЕМЬ секретов счастьЯ». Проект предназначен для семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья и хроническими недугами.

Отмечается, что «пальчиковое рисование» – это очень творческий процесс, который помогает понять психологическое состояние ребёнка.

- Занятия укрепляют отношения детей с родителями, развивают их эстетически, - поделилась педагог.

Женщина знакомит ребят с цветами и оттенками, развивает мелкую моторику, воображение, концентрацию внимания. Помимо этого, рисование помогает снять психоэмоциональное напряжение.

Детки рисуют специальными «пальчиковыми» красками. Компоненты безопасны для здоровья малышей, не содержат токсичных примесей, не капают.