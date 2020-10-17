В Тюмени развернули еще один моногоспиталь для больных средней степени тяжести

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сегодня, 17 октября, первых пациентов с подтвержденным коронавирусом, а также пневмонией принимает инфекционный госпиталь, который открылся в областном реабилитационном центре «Родник».

– Госпиталь развернут на 250 коек, есть возможность перепрофилирования дополнительных площадей. Учреждение принимает пациентов средней степени тяжести. Помещения разделены на зоны согласно инфекционным стандартам. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в кратчайшие сроки в учреждение завезено необходимое оборудование, лекарственные препараты, расходные материалы, – сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

На сегодняшний день в регионе работает 13 инфекционных моногоспиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

– Определение тяжести состояния, маршрутизация пациентов и доставка в специализированные стационары осуществляются только медицинскими работниками, – дополнил депздрав.

Напомним, сегодня оперштаб региона доложил о том, что в регионе выявлено 136 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 11411). 1 532 человека остаются под медицинским наблюдением, 23 пациента – на ИВЛ. Сегодня обошлось без жертв, смертельных исходов не было. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.