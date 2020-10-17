Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 октября 2020 года увеличилось на 136 человек

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 136 и составило 11 411 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки в регионе выявлено 136 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 11411), в том числе заболели четыре ребенка.

1 532 человека остаются под медицинским наблюдением, 23 пациента – на ИВЛ. Сегодня обошлось без жертв, смертельных исходов не было. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

37 человек выздоровели (за весь период – 8 062), 1 741 человек находится в нашей области на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 279 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 617 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 002 летальных исхода, выздоровели 1 065 199 человек.