Роспотребнадзор Тюменской области не закрывал ни одного монастыря в регионе. Фото оперштаба региона.

Региональный оперативный штаб сообщил, что Управление Роспотребнадзора Тюменской области не выдавало предписания на закрытие ни единого монастыря в регионе

- Управление располагает информацией о единичных случаях заболевания коронавирусом в монастырях региона, - рассказали в оперштабе.

Так, в Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре зафиксировано два случая COVID-19, в Абалакском Знаменском монастыре - один .

Добавим, что, как отметили в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени, отцу Димитрию гораздо лучше, он почти выздоровел.

- Отец Филипп госпитализирован, ему лучше, а у отца Амвросия, по результатам КТ, диагноз не подтвердился, - уточнили в монастыре .

В Свято-Троицком мужском монастыре добавили, что божественную литургию совершать ежедневно возможности пока нет.

- Ваши поминания будут совершаться, когда будет служиться литургия, - пообещали религиозные служители.