В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 10 детей Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба Тюменской области, по состоянию на 11 октября за минувшие сутки заболели десять детей. Ранее мы уже сообщали, что за сутки зафиксировано 118 новых случаев COVID-19, а всего с начала пандемии коронавируса - 10617.

Из хороших новостей: девять человек выздоровели: за весь период - 7888. В данный момент 27 пациентов из общего числа болеющих находятся на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, 1287 человек пока что остаются под меднаблюдением, а 1630 человек находятся на перевахтовке.

Напомним, всего за весь период пандемии в области скончались 45 пациентов с коронавирусом. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исхода, выздоровели 1 020 422 человека.