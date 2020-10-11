Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 октября 2020 года увеличилось на 118 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 118 и составило 10 617 человек.

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26, 3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 4 240 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исхода, выздоровели 1 020 422 человека.