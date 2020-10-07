Тюменские спасатели проплыли почти 700 километров в поисках тела утонувшего ребенка. Фото - Александр Зубарев.

В селе Ярково спасатели продолжают искать тело ребенка, который утонул в Тоболе 11 августа. В этот день двое братьев с другими детьми гуляли по воде вдоль берега. В какой-то момент младший из мальчиков зашел глубже и стал тонуть. Старший брат пытался его спасти, но оба утонули. Тело одного из детей было обнаружено 13 августа, второе ищут до сих пор.

– Работать на реке мы начали в тот же день, 11 августа. На сегодняшний день обследовали более 24 тысяч квадратных метров дна реки, 659 километров, определенных для поисков участках Тобола, были пройдены на плавсредствах, – рассказал заместитель начальника Ярковской пожарно-спасательной Игорь Ганихин.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, в работе были задействованы не только инспекторы ГИМС из Тюмени, но и специалисты Центра из Тобольска. С обеих сторон реки от Ярково до села Байкалово они обследовали акваторию: осматривается не только река, но и береговая линия, а также прибрежные кустарники.

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