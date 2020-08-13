В Тюменской области утонули два малолетних брата. Фото - СК по Тюменской области.

Сегодня, 13 августа, днем в реке Тобол недалеко от села Ярково спасатели обнаружили тело ребенка с признаками утопления. По данному факту проводится процессуальная проверка.

– По предварительным данным, двумя днями ранее, 11 августа, двое братьев, 5 и 7 лет, с другими детьми гуляли по воде вдоль берега. Младший из мальчиков зашел глубже и стал тонуть. Старший брат попытался его спасти, но оба ребенка скрылись под водой, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на место происшествия тут же выехали следователи и спасатели. До настоящего момента они проводят поисковые мероприятия на реке. Сотрудникам МЧС удалось найти тело одного из детей, поиски второго ребенка продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменском селе Ярково пропали два воспитанника детского сада «Солнышко» – восьмилетний Андрей Ефимов и шестилетний Дмитрий Юдин. О местонахождении мальчиков ничего не известно уже два дня.

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