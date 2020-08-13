В Тюменской области пропали воспитанники детского сада.

В тюменском селе Ярково пропали два воспитанника детского сада «Солнышко» – восьмилетний Андрей Ефимов и шестилетний Дмитрий Юдин. О местонахождении мальчиков ничего не известно уже два дня.

Детсадовцы вышли из своего дома около пяти часов вечера. Позже их велосипеды и вещи были обнаружены в двух километрах от села Ярково на берегу реки Тобол.

По информации «МегаТюмень», Андрей – худощавый и кареглазый мальчик, был одет в красную майку и такого же цвета боксеры. У ребенка отсутствуют два нижних передних зуба и один верхний зуб. Дима тоже худощавого телосложения со светлыми волосами. Он был одет в синюю футболку и зеленые шорты.

Если вы знаете, где могут находиться ребятишки, позвоните в полицию МО МВД «Тобольский» в Ярково: 8 (34531) 25-4-93.