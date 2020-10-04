У педагогов Тюменской области средняя зарплата оказалась выше общероссийской Фото: pixabay.com

В России 5 октября отмечают День учителя. В канун профессионального праздника «Вслух.ру» представила несколько цифр, касающихся виновников торжества.

Стало известно, что средняя зарплата у учителей нашей области выше среднероссийской. Согласно данным Росстата, за первое полугодие текущего года в среднем у педагогов муниципальных и госорганизаций она составила 46 тысяч 786 рублей. В Тюменской области – 52 тысячи 437,6 рубля. Это третий показатель в УФО, лидируют северные округа – Ямал (116 тысяч 330,7 руб.) и Югра (87 тысяч 119,4 руб.). Отметим, что с начала нового учебного года у классных руководителей появилась федеральная доплата в размере пяти тысяч рублей.

В Тюмени в новом учебном году более 4,5 тысячи учителей встретили 116 тысяч учащихся, из них около 15 тысяч – первоклашки.

В первом полугодии финансирование сферы «Образование» из областного бюджета составило 15 млрд 180 млн рублей, а в целом на соцсферу ушло 54 млрд 763 млн рублей.

В этом году в Тюменской области запланировали ввод девяти новых школ. Всего до 2024 года в рамках национального проекта «Образование» и «Демография» в регионе планируют построить 61 школу.