Тюменца, который раскладывал наркотики по тайникам, на три года упекли в тюрьму Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области, в марте 2020 парень вступил в преступный сговор с наркосбытчиком, зарегистрированным в интернете. От него 10 апреля 2020 года он получил марихуану весом более пяти граммов.

Вечером того же дня полученные наркотики юноша раскладывал по тайникам, однако во время очередной закладки наркотиков молодого наркосбытчика поймала полиция около дома по ул. Николая Фёдорова. Парня задержали, у него в телефоне оказался список адресов тайников. Во время досмотра полицейские изъяли из тайников более пяти граммов марихуаны.

Подсудимому назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пять килограммов наркотиков «обеспечили» тюменцу семь лет в колонии. Сотрудники Федеральной службы безопасности взяли мужчину с поличным прямо в такси. На десять лет упекли в колонию жителя Татарстана, который распространял в Тюмени наркотики. Подобный случай произошёл и в июле 2019 года. Тогда пять килограммов наркотиков «обеспечили» тюменцу семь лет в колонии.