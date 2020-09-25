УСТЭК приступила к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения

Фото: УСТЭК

В соответствии с подписанным главой Тюмени постановлением о начале отопительного периода 2020 – 2021 годов на территории города в течение шести дней, начиная с 24 сентября, тепловая энергия будет поставлена во все микрорайоны города.

Тюменские дома, социальные объекты, офисные здания, производственные помещения обеспечиваются теплом из нескольких источников. Одни подключены к централизованной системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, другие - от котельных. Свыше 3000 объектов снабжает тепловой энергией ТЭЦ-2 и свыше 4000 объектов – ТЭЦ-1.

Когда начинается отопительный сезон, ТЭЦ увеличивают тепловую нагрузку за счёт повышения количества сетевой воды, которая и является теплоносителем, транспортируемым по тепломагистралям к потребителю. С наступлением холодов повышается и температура теплоносителя, отпускаемого ТЭЦ. Если в летний период температура сетевой воды - 70 градусов, то в период отопительного сезона может доходить до 130 градусов.

43 котельные установки эксплуатируются УСТЭК. Котельная № 35, расположенная на ул. Велижанская, 66, работает круглый год. В отопительный период она обеспечивает теплоснабжение, а всё остальное время - горячее водоснабжение 5-ти многоквартирных домов нового ЖК. С началом отопительного периода тепло начинает поступать в квартиры жильцов после открытия запорной арматуры. Данная котельная полностью автоматизированная. Оснащена 3-мя котлами, 1 из которых сейчас в работе, 2 – в резерве, 2-мя сетевыми насосами и 2-мя – подпиточными.

Для бесперебойной работы котельной специалисты УСТЭК летом в течение двух недель проводили на ней профилактические работы: промывали котлы, проводили ревизию насосного оборудования и всей запорной арматуры, а также - гидравлические испытания тепловой сети и котлов.

24 сентября тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости от ТЭЦ, а также в дома, подключенные к котельным установкам. Далее теплоносителем обеспечат жилые массивы заречной и центральной частей города. На завершающем этапе услугу «отопление» предоставят потребителям Дома обороны, частного и промышленного секторов.

С графиком включения отопления можно ознакомиться на сайте УСТЭК в разделе «Отопительный период 2020-2021».