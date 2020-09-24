Сколько человек отравились в 2020 году грибами в Тюменской области

Фото Аллы Конищевой в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Три человека отравились в этом году грибами. Все они уже прошли курс лечения, и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сегодня сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области.

Грибы в лесах продолжают расти, и грибникам напоминают, что кушать незнакомые грибочки – себе дороже. Это опасно для жизни, так как они могут оказаться ядовитыми. Каждый год люди травятся собранным урожаем и попадают в больницы.

Чтобы не свалиться с отравлением, не рекомендуется брать грибы, в которых вы сомневаетесь, и не собирать грибы около трасс. Не берите старые, трухлявые, мягкие и водянистые грибы – несмотря на то, что они пригодны в пищу, ими можно запросто отравиться.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что сезон сбора грибов открыт. Где можно собирать грибы в Тюмени в 2020 году – в нашем материале. Первые грибы в 2020 году начали расти уже в мае, причём тюменцы находили их даже во дворах.