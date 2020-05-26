Настало время тихой охоты: в Тюмени грибы растут даже во дворах

Грибники открыли сезон 2020 года, хотя первые вылазки в леса тюменцы устраивали еще в конце апреля. Когда разведка показала положительный результат, началась тихая охота.

Судя по фото, лето будет урожайным и для земляники. Фото Данияра Жардемова в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Похоже, ранняя весна и теплая погода пробудила флору: сначала в сети появились фото первоцветов, потом поклонники леса демонстрировали сбор березового сока и искали грибы.

Тюменцы также делятся снимками первоцветов. Фото Данияра Жардемова в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

– Сморчков нет, но нашел краснокнижный весенний гриб – саркосома шаровидная (молодильный гриб), в старом еловом лесу растет в основном, там его и нашел, – рассказал в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» единомышленникам Данияр Жардемов.

1 мая порадовался долгожданным сморчкам и Данияр Жардемов. Фото Данияра Жардемова в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

– Данияр, поздравляю с открытием грибного сезона! В этом году шапочки пошли на две недели раньше, чем в прошлом, – считает Сергей Копылов.

Грибники находят не только улов, но и следы зверей. Фото Данияра Жардемова в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

И наконец-то пошли сморчки. Например, такой добычей похвасталась Алла Конищева.

«Сбор от 29 апреля, Тюмень». Фото Аллы Конищевой в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

1 мая порадовался долгожданным сморчкам и Данияр Жардемов.

– Мои первые сморчковые шапочки и сморчки конические, свежак, будут еще! Лес, подтопленные липы, осины, а также пихты с елями, – заверил собеседников автор.

"Мои первые сморчковые шапочки и сморчки конические, свежак, будут еще! Лес, подтопленные липы, осины а так же пихты с елями". Фото Данияра Жардемова в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

За этим позывными потянулись другие тихие охотники.

«Наш урожай! Надеюсь съедобные...». Фото Алёны Трофимовой в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Тюменцы уверяют, что грибочки выдались вкусными. Фото Андрея Кузнецова в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Любители грибов сразу же закатывают заготовки. Фото Светланы Деминой в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Пошли и строчки. Однако опытные грибники не употребляют его в еду, он признан ядовитым. Впрочем, находятся и «староверы», кто игнорирует недавние запреты и всё еще готовит строчок.

Пошли и строчки. Есть их не рекомендуется. Фото Данияра Жардемова в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Сморчков тюменцы собирают столько, что сразу же их маринуют и закатывают. Грибники уверяют, что богата сморчками местность в районе Войновки, вдоль железнодорожной линии, даже можно не углубляться в лес.

"Я немного с опозданием. 02.05 открыли сезон. Сморчки первый раз собирали". Фото Светланы Деминой из паблика «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Удивительно, но необычные грибы тюменцы встречают даже возле дома. Например, редкий черный подберезовик, или черноголовик, нашла в своем дворе Татьяна Андреева.

– Да какой там парк... Детская площадка на Обороне. Как завезли новый грунт и посадили газонную траву – начали грибы расти, – удивила собеседников грибница.

Удивительно, но грибы находят и в городе. Скриншот из паблика «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

В минувшие выходные разведка показала, что чудные грибы появились и в Гагаринском парке в Тюмени.

"Такого я еще не видела в мае. Первый гриб. Час назад в Гагаринском парке". Фото Елены Задорожной в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

Ну а буквально вчера, 25 мая, в группе тюменских грибников открыли охоту на маслята. Снимками первого улова с гордостью поделился Константин Аберле, который нашел урожайное место у Мальцево по Московскому тракту.

– Первые майские маслята! Радости столько, что не передать! – написал он.

"Радости столько, что не передать!" Фото Константина Аберле из паблика «Грибники Тюмени и Тюменской области» «ВКонтакте»

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