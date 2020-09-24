На трассе Тюмень - Нижняя Тавда насмерть разбился водитель Honda

Трагедия унесла жизнь одного человека Фото: ГИБДД по Тюменской области

На шестом километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда сегодня, 24 сентября, около 4:40 произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Honda Accord. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водитель «Хонды» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в грузовик Volvo.

Автомобиль въехал в грузовик Фото: ГИБДД по Тюменской области

К сожалению, 35-летний водитель автомобиля скончался на месте. Известно, что в 2020 году мужчина четыре раза нарушал правила дорожного движения. В частности, он управлял транспортом без полиса ОСАГО, два раза проезжал на красный сигнал светофора и превышал скорость.

ДТП произошло в пятом часу утра Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что четыре человека погибли на трассе Тюмень – Курган из-за выбежавшего на дорогу кабана.