На трассе Тюмень - Нижняя Тавда насмерть разбился водитель Honda

Трагедия унесла жизнь одного человека
Фото: ГИБДД по Тюменской области
На шестом километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда сегодня, 24 сентября, около 4:40 произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Honda Accord. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водитель «Хонды» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в грузовик Volvo.
Автомобиль въехал в грузовик
Фото: ГИБДД по Тюменской области
К сожалению, 35-летний водитель автомобиля скончался на месте. Известно, что в 2020 году мужчина четыре раза нарушал правила дорожного движения. В частности, он управлял транспортом без полиса ОСАГО, два раза проезжал на красный сигнал светофора и превышал скорость.
ДТП произошло в пятом часу утра
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что четыре человека погибли на трассе Тюмень – Курган из-за выбежавшего на дорогу кабана.