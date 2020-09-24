В Тобольске мужчина снял квартиру и вынес оттуда стиралку, микроволновку и телевизор Фото: pixabay.com

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что у неё из квартиры пропала стиральная машина, микроволновка и телевизор. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Оказалось, что потерпевшая сдавала квартиру в аренду подозреваемому, который приехал в Тобольск на заработки. Оперативники задержали мужчину и доставили в полицию: там он рассказал, что у него закончились деньги, поэтому он решил похитить бытовую технику из квартиры арендодателя. Всё это добро мужчина сдал в комиссионку, выручив 10 тысяч рублей. На эти деньги он затарился едой и алкоголем.

Свою вину задержанный признал: часть похищенного полицейские изъяли и отдали владелице. Сейчас мужчина находится под стражей, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Месяц назад точно такая же история произошла всё в том же Тобольске. Тогда в дежурную часть полиции с заявлением о хищении имущества обратился 59-летний мужчина. У него из квартиры пропали стиральная машина и телевизор.