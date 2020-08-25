В Тобольске мужчина похитил из арендуемой им квартиры бытовую технику. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении имущества обратился 59-летний мужчина. У него из квартиры пропали стиральная машина и телевизор.

Заявитель сдавал в аренду квартиру. После того как арендатор перестал выходить на связь, тоболяк решил проверить свою собственность и обнаружил пропажу бытовой техники. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

– 37-летний уроженец Курганской области задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину фигурант признал и пояснил, что имущество сдал в комиссионный магазин, выручив при этом 7500 рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время сотрудниками полиции изъята стиральная машина, она возвращена законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.