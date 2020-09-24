ГИБДД проверила три сотни автобусов в Тюменской области и нашла 67 нарушений

Госавтоинспекция проверила автобусы и нашла нарушения Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД по Тюменской области выявили 67 нарушений правил дорожного движения во время мероприятия по проверке безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, на дорогах региона 22 сентября полицейские проверили более 300 автобусов.

В ходе проверки выявлены различные нарушения. В частности, у двух водителей автобусов не было отметок о прохождении медицинского и технического контроля. Из-за этого должностных и юридических лиц привлекут к административной ответственности. Также водитель из Тобольска переработал несколько часов, нарушив тем самым режим труда и отдыха, а в автобусе, который ехал из Дагестана в Югру, неправильно работал тахограф (это устройство предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа).

Проверка автобусов Фото: ГИБДД по Тюменской области

25 водителей автобусов привлечены к административной ответственности за езду без ремня безопасности, 10 – за технически неисправные автобусы, 3 – за отсутствие полиса ОСАГО.

Сотрудники ГИБДД продолжат контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов, так как от этого зависят жизни десятков пассажиров.

Напомним, в начале сентября на улице Алебашевской ГИБДД проводила «сплошную проверку» водителей на трезвость. Выяснилось, что местные жители стали реже нарушать правила дорожного движения.