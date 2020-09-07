Тюменские автомобилисты приехали на работу трезвыми. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени подвели итоги утренней «сплошной проверки» водителей на трезвость, которая проходила на улице Алебашевской. Выяснилось, что местные жители стали реже нарушать правила дорожного движения.

– Проверили более 350 водителей. У 13 из них не было страховых полисов ОСАГО, четыре автомобиля передвигались с тонировкой, нарушающей светопропускаемость стекол. Кроме того, два водителя нарушили правила регистрации машин, один не оформил документально переоборудование авто, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ГИБДД не выявили ни одного водителя в состоянии опьянения. Значит, горожане поехали на работу трезвыми. В целом нарушений стало меньше, это, по мнению специалистов, должно положительно сказаться на статистике аварийности в регионе.