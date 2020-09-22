Ночь самосуда: в Тюмени присяжные вынесли вердикт по делу «кровавого квартета»

Убийц лишат свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима сроком от 8 до 17 лет. Фото: pixabay.com

Молодые люди, жители Упоровского и Исетского районов, совершили двойное убийство 18 мая 2019 года. По материалам уголовного дела, пятеро мужчин в возрасте от 21 до 38 лет приехали в Упоровский район Тюменской области. 21-летний предводитель хотел встретиться с 40-летним мужчиной, которого обвинил в смерти своего отца. И не просто обвинил, а устроил жертве самосуд. Он отвез потерпевшего в лес недалеко от села Николаевка, чтобы «поговорить», где убил его, а потом вместе с другом закопал труп.

Потом мужчины вернулись к своей компании, продолжили выпивать со знакомыми. Однако один из них вдруг заявил, что не будет молчать о совершенном преступлении. Чтобы навсегда закрыть ему рот, подельники убили и его, а к трупу привязали груз и бросили в реку.

После совершенных двух особо тяжких убийств «кровавый квартет» попытался скрыться от правосудия в Екатеринбурге. Силовикам удалось поймать убийц по горячим следам, их доставили в Заводоуковский межрайонный следственный отдел, заключили под стражу.

Сегодня, 22 сентября, прокуратура Тюменской области сообщила о том, что по этому делу суд присяжных вынес обвинительный вердикт. Зачинщика признали виновным в совершении убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ, троих его подельников – в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Еще одного также осудили по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

«Кровавый квартет» лишат свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима сроком от 8 до 17 лет. После освобождения трое из них будут ограничены в свободе передвижения в течение года.

– Мужчине, который помог своим знакомым укрыть следы преступлений, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей, однако в связи с длительным нахождением под стражей снизил его до 20 000 рублей. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда и материального ущерба на общую сумму более 2 000 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, – сообщает прокуратура.

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